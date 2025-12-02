Al via il 6 dicembre «Il Natale in uno scatto – Edizione 2025/2026», il contest fotografico natalizio aperto a tutti, indetto dal Comune di Russi per selezionare le migliori fotografie realizzate durante il periodo natalizio a Russi e frazioni.

Le fotografie potranno contenere alberi di Natale, presepi, decorazioni natalizie, lucine, case, giardini, animali da compagnia a tema natalizio, mostre, concerti, giostre, gastronomia, spettacoli, ecc…

L’adesione è semplice: scatta una foto, caricala sul tuo profilo Instagram, tagga l’account @comune_di_russi e usa l’hashtag #russinatale2025 nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026.

I tre vincitori riceveranno i premi messi a disposizione dalle attività commerciali aderenti all’iniziativa.

1° premio: un buono sconto dal valore di € 150,00 da spendere nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa.

2° premio: un buono sconto dal valore di € 100,00 da spendere nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa.

3° premio: un buono sconto dal valore di € 50,00 da spendere nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa.

I vincitori verranno contattati tramite l’account Instagram del Comune di Russi per essere premiati in occasione della seduta di gennaio del Consiglio Comunale presso la Sala Consigliare, in piazza Farini 1. In caso di impossibilità a presentarsi, il premio potrà essere ritirato presso l’Ufficio Cultura del Comune di Russi, in via Cavour 21, durante gli orari di apertura.

Per informazioni: Ufficio Cultura – Comune di Russi Tel.: 0544 587642