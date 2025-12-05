Proseguono le iniziative del Natale al borgo San Rocco organizzate dal gruppo di residenti Vicini Vicini, firmatario del Patto di collaborazione per la cura dei Beni Comuni del Comune.

Domenica 7 dicembre alle 16.30 e lunedì 8 dicembre, all’angolo fiorito di via Baccarini – via De Tomai, si accenderanno le luci sull’albero ulivo e saranno serviti the e cioccolato caldi ai passanti, desiderosi di conoscere la storia e le iniziative del Borgo.

Venerdì 19 dicembre, alle 18, a casa di Rosella, si terrà Conversazioni sulla musica a cura di Guido Barbieri, a cui seguirà una piccola cena preparata dalla lady chef Rosella.

Sabato 20 e 27 dicembre sotto l’Albero e Presepe creato dagli studenti e studentesse del Liceo Artistico Nervi, saranno serviti the e cioccolato caldi, mentre domenica 21 a casa di Rosella sarà preparato il Pranzo di Natale in compagnia.

Necessario prenotarsi per i convivi a casa di lady chef Rosella Mengozzi al 348.153 9975