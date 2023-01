La somma raccolta in occasione dello spettacolo “Light of the World” dello scorso 5 gennaio si è trasformata in giocattoli per i piccoli ricoverati nel reparto Oncologico Pediatrico del Sant’Orsola di Bologna

Lo scorso 5 gennaio l’auditorium di Bagnara di Romagna ha ospitato sul suo palco il musical “Light of the World”, presentato dall’Asd Centro Studi Danza di Lugo per la regia di Laura Ghera, liberamente tratto da “Godspell”.

Uno spettacolo che ha coinvolto 25 giovani artisti della scuola lughese guidati come sempre dalle loro insegnanti e da tutto lo staff della struttura, e che ha potuto contare anche sulla partecipazione straordinaria di Alex Faggioli, allievo dell’Accademia del Musical di Ravenna.

Un momento che ha regalato emozioni sorprendendo e coinvolgendo il pubblico. Uno spettacolo che, a meno di un mese di distanza e come previsto sin dal primo momento della sua ideazione, si è trasformato ora in un gesto concreto di solidarietà, acquisendo in questo modo un’importanza maggiore.

“Light of the World” ha infatti consentito di raccogliere, grazie alla generosità dimostrata dal pubblico e al sostegno di numerose aziende locali che hanno affiancato l’iniziativa come partner, la ragguardevole cifra di 1.200,00 Euro. Una somma che proprio pochi giorni fa si è trasformata completamente in giocattoli per bambini acquistati da Centro Studi Danza al Sogno del Bambino di Lugo, giochi che saranno ora distribuiti come “premi coraggio” ai piccoli ricoverati nel reparto Oncologico Pediatrico del Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di Bologna.

A consegnare i regali al nosocomio provvederà ora Ageop Ricerca, Associazione di volontariato Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica che dal 1982 opera proprio all’interno del Sant’Orsola affiancando famiglie e piccoli ricoverati e che ha stretto una bella collaborazione con Centro Studi Danza, a sua volta già impegnato nel sociale e a sostegno dei più bisognosi con precedenti iniziative come quella delle “Scatole di Natale” proposta dal 2020.

Un bel traguardo che rende orgoglioso tutto lo staff della scuola lughese fondata e guidata tuttora da Alessandra Morici insieme a Laura Ghera, ma che non avrebbe potuto essere tale senza il supporto e la generosità di tante persone. Un doveroso ringraziamento dunque all’Ageop, ma anche ai tanti sponsor dell’iniziativa: Estetica Sabrina, Pasquali Alberto, Il Sorriso, ITAS Mutua, Tenute Melandri, Centro Diesel, Baldissarri Erinno, Manara e Ricci Bus.