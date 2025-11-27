Il 5 dicembre 2005 la città di Ravenna si arricchiva di un prezioso piccolo gioiello: Il Museo La casa delle Marionette, grazie alla collaborazione con il Comune di Ravenna, la Provincia di Ravenna e la Regione Emilia Romagna e naturalmente il Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli

Il Museo situato nel cuore del centro storico di Ravenna, a pochi passi da Piazza del Popolo, in vicolo Padenna numero 4, festeggia quest’anno i suoi “primi” venti anni di attività, con una serie di eventi rivolti ad un pubblico “dai 5 ai 95 anni” per vivere da protagonisti e in modo inedito la Storia e le storie legate al fantastico mondo dei burattini e delle marionette.

La Casa delle Marionette è un museo unico nel suo genere perché, ospitando la Collezione Monticelli, presenta uno spaccato della storia del teatro italiano di marionette e burattini del Nord e Centro Italia, partendo dalla professione artigiana di una famiglia di artisti che è riuscita a superare, mantenendo la stessa professione, tre Guerre di Indipendenza e due Guerre Mondiali. Dall’inaugurazione, avvenuta il 5 dicembre 2005, il museo si propone come punto di riferimento per il patrimonio del Teatro di Figura a livello nazionale ed internazionale e come luogo culturale della Città di Ravenna ospitando corsi, workshop, laboratori, spettacoli, presentazioni di libri e percorsi educativi per studenti e docenti.

Fin dal principio il lavoro museale è stato sostenuto dall’IBC della Regione Emilia Romagna, ora Servizio Patrimonio Culturale, con cui è iniziata la catalogazione nel 2003 (ancor prima della nascita istituzionale del museo), fino ad arrivare ai giorni nostri: nel 2020 La casa delle Marionette diventa coordinatore ReteFI (la rete dei musei di Teatro di figura dell’Emilia Romagna), nel 2023 è uno dei 10 musei selezionati dalla Regione per partecipare al corso Re-Org dedicato al riordino dei depositi museali e nel 2024 è fra i curatori del progetto Figure in rete (PNNR- TOCC), con altri due importanti istituzioni culturali nazionali: Grupporiani- Famiglia Carlo Colla & figli di Milano e Figli d’Arte Cuticchio di Palermo.

La Casa delle Marionette ha lavorato negli ultimi anni producendo convegni e incontri a livello nazionale ed internazionale per approfondire il tema della figura, soprattutto dal punto di vista storico e artistico, con particolare focus sulle Famiglie d’Arte e sul rapporto fra tradizione e innovazione. In 20 anni di attività ha saputo rinnovarsi costantemente, anche grazie alla nuova digitalizzazione delle opere in atto attraverso il portale Figure in Rete e all’apertura del nuovo centro di documentazione sul teatro di Figura e alla collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Dal 2021, il Museo La Casa delle Marionette è entrato nel novero dei musei di qualità della Regione Emilia Romagna e del Sistema Museale Nazionale, grazie al raggiungimento degli standard di qualità (LUQ).

Per festeggiare l’anniversario dell’apertura, venerdì 5 dicembre, La Casa delle Marionette promuove un evento speciale, in collaborazione con Cristiana Zama, guida turistica abilitata: l’iniziativa Toccare con Arte, un viaggio sensoriale nel teatro, nella settimana in cui cade la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, con due appuntamenti rivolti il primo, alle ore 15:00, alle persone cieche e ipovedenti, il secondo, alle ore 17:30, ad adulti, bambini e famiglie. Una breve passeggiata guidata condurrà i visitatori alla scoperta della storia dei luoghi deputati alle rappresentazioni teatrali nella nostra città: dagli spazi privati, come l’arena Zinanni, agli spazi pubblici, come la sala del Palazzo Comunale, fino ai teatri veri e propri. Punto di ritrovo sarà il Teatro Alighieri, il teatro nuovo, per raggiungere poi il teatro Comunitativo, il teatro vecchio, passando per il Teatro Mariani, oggi nota osteria. Si concluderà la visita al museo La Casa delle Marionette per conoscere la storia della Famiglia d’Arte Monticelli. Un’occasione per esplorare il museo e vivere un’esperienza tattile, anche per chi non ha disabilità visiva grazie all’ausilio di mascherine, per scoprire la differenza tra marionette, burattini e pupi, ma soprattutto per imparare a muoverli dando vita ad una scena di teatro tradizionale. A conclusione della visita guidata, si terrà un momento di festeggiamento per brindare al compleanno del Museo e ripercorrere le tappe che hanno portato alla sua apertura.

Sabato 6 dicembre, alle ore 16:00, bambini e bambine potranno invece partecipare a un laboratorio di Teatro di Figura che permetterà loro di vivere da protagonisti questa arte antica e sorprendente, sperimentando tecniche diverse di animazione e giocando a dare vita agli oggetti grazie al corpo, alla voce e alla fantasia. Un appuntamento per vivere in prima persona la magia del teatro e la condivisione di emozioni attraverso la creazione collettiva.

Infine, domenica 7 dicembre, alle ore 11:00, grandi e piccini sono invitati a prendere parte a una visita guidata performativa che ripercorrerà la storia della Famiglia d’Arte Monticelli, attraverso varie tappe che hanno ne hanno segnato il percorso artistico. Marionette e burattini saranno le guide che condurranno il pubblico a scoprire il mondo della Figura, in un percorso pensato per coinvolgere e affascinare sia adulti che bambini.

Tre giornate ricche di stimoli per festeggiare insieme l’apertura di un Museo che da venti anni è anche luogo di incontro, creazione e condivisione, una Casa non solo per le marionette che ospita ma anche per chi continua a credere nell’importanza dell’arte e dell’immaginazione.

Informazioni

Venerdì 5 dicembre: Toccare con Arte, un viaggio sensoriale nel teatro

Ore 15:00 visita per le persone cieche e ipovedenti e loro accompagnatori

Ore 17:30 visita per bambini (consigliato a partire dai 6 anni) e famiglie

Quota di partecipazione: adulti euro 12, bambini euro 5+ ingresso al museo adulti euro 5 , bambini euro 3, gratuito per persone ipovedenti e cieche e loro accompagnatore.

Sabato 6 dicembre ore 16: Laboratorio di teatro di figura (dai 3 anni)

Quota di partecipazione: 5 euro a bambino

Domenica 7 dicembre ore 11: Visita guidata performativa

Quota di partecipazione: 10 euro adulti, 5 euro bambini

Prenotazioni: Teatro del Drago/Museo La Casa delle Marionette cell. 392.6664211

email prenotazione@teatrodeldrago.it