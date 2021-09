“Dante. Visioni del contemporaneo”: inaugura venerdì alle 18.30 nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo la mostra ideata dal Museo Diocesano di Faenza, in collaborazione con Magazzeno Art Gallery, Dante Plus e Bonobolabo, per celebrare i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Passioni, paure, sentimenti, meditazioni, contemplazioni ispirate dalla figura e dalle parole di Dante si traducono in opere che utilizzano diversi linguaggi per restituire un’immagine del Sommo Poeta non convenzionale.