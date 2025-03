Prende una forma sempre più concreta il Progetto MDG, il Museo diffuso di Granarolo Faentino, che mette in sinergia l’impegno diverse realtà, dall’Associazione ‘Starinsieme’, alla comunità del piccolo centro forese faentino, ma anche l’Associazione ‘Primola Cotignola’ e il Comune di Faenza.

Avviato lo scorso anno con visite guidate e l’affidamento da parte dell’agriturismo Tenuta Nasano di un carro agricolo realizzato da carradori granarolesi e decorato da Maddalena Venturi, il Progetto MDG si prepara ad arricchire il patrimonio storico e culturale di Granarolo Faentino con ulteriori iniziative e opere artistiche, valorizzando così la tradizione, le storie, i valori e l’identità della frazione di Faenza lungo il Naviglio.

Venerdì 28 marzo, alle 20.45, presso la Sala del Quartiere in piazza Manfredi, si terrà un evento per riportare alla luce un’importante storia di impegno sociale e politico che, nel dopoguerra, da Granarolo Faentino raggiunse la città australiana di Melbourne: la storia di Giacomo Strocchi, che sarà ricordato da Marina Strocchi, figlia di Giacomo. Marina, pittrice di fama internazionale, è recentemente tornata per alcune settimane nel paese d’origine del padre per approfondire le sue radici e lasciare un segno tangibile, ovvero un dipinto murale che è stato realizzato sulla parete esterna del campo sportivo “M. Ragazzini” e verrà inaugurato, insieme ad altre due opere artistiche, nel pomeriggio di domenica 30 marzo.

Il programma di domenica 30 marzo inizierà alle 16 in piazza Manfredi dove ci si ritroverà per poi percorrere via Oriani, dove si trovava l’abitazione di Maddalena Venturi; si proseguirà verso l’azienda O.R.I. di Annamaria Altini che continua la tradizione dei carradori realizzando rimorchi e piattaforme. Qui, in concomitanza con il finissage organizzato da Sorelle Festival, verrà inaugurato il murale dedicato a Maddalena Venturi, realizzato dall’artista Giulia Dall’Ara sul muro di cinta dell’azienda. L’opera è stata interamente finanziata da O.R.I. con il supporto tecnico di Baldini Group. Dopo un breve momento conviviale, durante il quale verrà offerto un rinfresco, si procederà con l’illustrazione dell’itinerario turistico-culturale dedicato a Maddalena Venturi e alle botteghe dei carradori. Successivamente, alle 17.30 circa, sarà inaugurata l’opera di Marina Strocchi al campo sportivo “M. Ragazzini”, per poi concludere il percorso con la terza inaugurazione, alle 18.30, del murale in via Zanzi dipinto dall’artista Giovanni Liverani, noto per le sue pregiate statue lignee che già da anni arricchiscono i percorsi granarolesi.

Queste iniziative rappresentano un importante passo avanti nella valorizzazione del patrimonio culturale di Granarolo Faentino, offrendo ai residenti e ai visitatori l’opportunità di riscoprire la storia e le tradizioni del luogo attraverso l’arte e la memoria.

“Il Comune di Faenza ha concesso il patrocinio a questo progetto -spiega Simona Sangiorgi, assessora al Turismo- mettendo a disposizione una delle pareti per la realizzazione di un murale. Ringraziamo i privati, gli artisti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di queste opere, che testimoniano l’importanza della memoria storica per Granarolo Faentino. La valorizzazione delle radici e delle tradizioni locali è fondamentale per rafforzare il senso di comunità e promuovere il turismo culturale”.