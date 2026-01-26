Domani, martedì 27 gennaio alle ore 18, il Museo Byron di Ravenna sarà protagonista nella prestigiosa sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, nel quartiere di Belgrave, a pochi passi da Buckingham Palace. L’occasione è la celebrazione del primo anniversario dall’inaugurazione del Museo Byron, aperto poco più di un anno fa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e già divenuto punto di riferimento internazionale per studiosi, media e istituzioni culturali, in particolare nel mondo anglosassone.

L’evento, dal titolo “Byron: Love, Landscape, Poetry and History in the City of Mosaics”, è promosso dall’Italian Byron Society, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, guidata da Mirella Falconi Mazzotti, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra e il Comune di Ravenna.

Dopo i saluti istituzionali di Mirella Falconi Mazzotti, Ernesto Giuseppe Alfieri, dell’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia e del direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra Francesco Bongarrà, il cuore dell’incontro sarà il dialogo tra i due vicepresidenti dell’Italian Byron Society, Diego Saglia e Gregory Dowling, studiosi e docenti universitari di letteratura inglese, tra i massimi esperti internazionali di Lord Byron.

Numerose le autorità presenti, tra cui la Console aggiunta del Regno Unito in Italia Serena Corti e la dirigente dell’Ambasciata britannica a Roma Claudia Giunchiglia, che coordinarono la visita dei Reali inglesi ai Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna lo scorso aprile. Di particolare rilievo anche la presenza di John Lytton, quinto Conte di Lytton, discendente diretto di Lord Byron attraverso la figlia Ada.

Nel frattempo, i Musei Byron e del Risorgimento continuano a riscuotere attenzione anche in ambito internazionale: in Germania, l’emittente pubblica Deutsche Welle ha recentemente trasmesso un ampio reportage di oltre dieci minuti, curato dall’inviata Danielle Mitzman, con interviste agli stessi Saglia e Dowling. La giornalista aveva visitato Ravenna lo scorso maggio in occasione delle iniziative legate al primo volo British Airways su Rimini.

Un nuovo ideale ponte culturale si rinnova così tra Ravenna e Londra, nel segno di Lord Byron e del dialogo tra due grandi capitali della cultura europea.