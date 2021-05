Il movimento di ItalExit a sostegno di La Pigna: “Ravenna amministrata come fosse di proprietà del Pd”

Gianluigi Paragone a Ravenna per sostenere la candidatura di Veronica Verlicchi a sindaco. Ci sarà anche una lista Italexit a sostegno della lista civica La Pigna nella prossima campagna elettorale. Il movimento fondato da Paragone andrà così ad affiancare la lista Rinascimento, il movimento di Vittorio Sgarbi, Ravenna s’è desta, Forese in Comune e una ulteriore lista dedicata ai lidi che sarà presentata più avanti. “Rimuovere il tappo che in questi anni ha bloccato l’attività imprenditoriale e commerciale di realtà non legate al centrosinistra” è stata questa la principale metafora utilizzata da Gianluigi Paragone per motivare il suo sostegno al progetto La Pigna.