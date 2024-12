“Il 17 dicembre scorso, in consiglio Comunale, la giunta ha presentato il nuovo Piano urbanistico generale.

Secondo il capogruppo pentastellato Giancarlo Schiano questo PUG presenta molte sfide che vanno, fortunatamente, in totale controtendenza con quanto attuato sino ad ora sul territorio puntando alla transizione ecologica e alla neutralità climatica.

L’azzeramento del consumo di suolo è stato uno dei valori aggiunti che il Movimento 5 stelle ha portato in questa maggioranza, all’interno della quale abbiamo provato a determinare un futuro diverso per la strategia politica che dovrebbe permeare il governo di questa città anche attraverso i nostri voti, contrari alla cementificazione.

In particolar modo dopo le alluvioni che ci hanno colpito, noi del MoVimento abbiamo concentrato le nostre scelte politiche in favore di rigenerazione urbana, valorizzazione del territorio e tutela ambientale, coadiuvati anche dal PNRR che ci ha consentito di attingere a fondi necessari per guardare al futuro eco-sostenibile per la nostra città.

Le critiche dell’opposizione non trovano spazio nella realtà delle cose poiché la maggioranza aveva convocato una commissione Consiliare, ad hoc, per discutere proprio del PUG nella quale parte della minoranza è intervenuta, concentrando gli interventi in sole critiche al PUG precedente, anzichè rilanciare una propria idea.

Fa specie notare come la critica è nata dopo la commissione dove avrebbero potuto esporre, senza limiti di tempo, un “contro PUG” della minoranza in modo unitario, anziché intervenire in ordine sparso e senza dare una direzione unita di opposizione per il futuro; un occasione mancata che mostra le frammentazioni esponendo il vulnus della minoranza.

Il MoVimento 5 stelle di Ravenna approva questo Pug perché finalmente, sulla carta, si inverte la tendenza che vede Ravenna fra i comuni dell’Emilia-Romagna più flagellati dalla cementificazione e impermeabilizzazione, una delle maggiori cause di aggravamento delle alluvioni. Ad oggi Ravenna è il secondo comune italiano in cui si è costruito di più nel 2023.

Con il nuovo Pug si genererà, in parte, il cambiamento che il consigliere Comunale Schiano ha sempre chiesto per questa città, in ogni caso rimarremo vigili per opporci ad eventuali deroghe o cementificazioni che non dovessero rispondere alle reali esigenze del territorio.”