“Il MoVimento 5 Stelle di Ravenna annuncia la propria adesione alla fiaccolata democratica e antifascista promossa dal Comune di Ravenna e dall’ANPI in occasione del 4 dicembre, anniversario della Liberazione della città. Una ricorrenza che per la comunità ravennate rappresenta un patrimonio morale da custodire e trasmettere con responsabilità.

Partecipiamo con convinzione a questo momento di memoria collettiva e di impegno civile. Ravenna ha una storia che parla di libertà, giustizia e resistenza ed è nostro dovere continuare a difendere quei valori ogni giorno, nella vita istituzionale e nella partecipazione pubblica. La democrazia non è un’eredità garantita, è un bene comune che richiede presenza, vigilanza e unità.

Saremo alla fiaccolata per ribadire che antifascismo, diritti e Costituzione non sono slogan di parte ma fondamenta della nostra Repubblica. Lo faremo camminando insieme alla cittadinanza e alle associazioni che da sempre tengono viva la memoria e il senso profondo di questa data.

Il MoVimento 5 Stelle Ravenna invita iscritti, simpatizzanti e tutti i cittadini a prendere parte alla fiaccolata per testimoniare insieme un impegno che appartiene a tutti e che definisce l’identità democratica della nostra città.”

Igor Gallonetto

per MoVimento 5 Stelle Ravenna