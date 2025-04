Questa mattina, al mercato cittadino di Ravenna, lato viale Berlinguer, il MoVimento 5 Stelle è sceso in piazza per incontrare la cittadinanza e proseguire la raccolta firme in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025.

Durante il banchetto, molto partecipato, è intervenuto anche il candidato sindaco Alessandro Barattoni, impegnato in un dialogo diretto con i cittadini per illustrare le priorità del progetto politico del MoVimento 5 Stelle per la città.

In questa occasione, i coordinatori regionali, il senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi hanno consegnato ufficialmente la certificazione della lista da parte del MoVimento, un passaggio fondamentale che conferma la presenza del simbolo M5S alle prossime elezioni comunali. La lista, composta da 32 candidati, è attualmente in fase di raccolta firme per la presentazione ufficiale.

«Quella di oggi è una giornata importante – ha dichiarato il senatore Marco Croatti – perché segna un altro passo concreto del nostro percorso verso le amministrative. Siamo qui con una proposta seria, coerente e profondamente legata al territorio».

«Con la certificazione della lista confermiamo l’impegno del MoVimento 5 Stelle per Ravenna – ha aggiunto Gabriele Lanzi – un impegno fatto di ascolto, partecipazione e una visione alternativa all’amministrazione attuale. La raccolta firme è un momento di confronto e partecipazione che ci permette di costruire dal basso una proposta credibile e vicina alle persone».

Anche il coordinatore provinciale Massimo Bosi ha voluto sottolineare l’importanza dell’appuntamento odierno:

«La risposta che stiamo ricevendo oggi dai cittadini ci incoraggia – ha dichiarato –. C’è voglia di cambiamento, ma anche di concretezza. Stiamo lavorando con determinazione per offrire a Ravenna un progetto amministrativo basato su trasparenza, diritti, sostenibilità e giustizia sociale».