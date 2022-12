“È con grande soddisfazione che il Movimento 5 stelle di Faenza, ancora una volta, si dimostra al fianco dei cittadini nel fronteggiare e risolvere una problematica che da anni assilla il nostro territorio” così il gruppo di maggioranza saluta la presentazione della nuova linea di trasporto pubblico locale che collegherà la frazione alla città di Faenza e il borgo alla zona della Graziola.

“La frazione di Santa Lucia ,che in poco tempo si è vistosamente ampliata, ancora non godeva di un trasporto pubblico efficiente e spesso i cittadini hanno lamentato il senso di isolamento e di disagio per i giovani che praticano sport, corsi pomeridiani e altre attività che hanno luogo in città. Marco Neri, portavoce pentastellato ha avuto un ruolo importante nel sostenere le istanze dei cittadini che finalmente sono state accettate. Un successo dovuto in gran parte alla determinazione dell’Assessore Massimo Bosi che ha sostenuto la necessità di questo intervento in linea con gli indirizzi espressi nel nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile Faenza 2017-2030 (PUMS)” evidenziano i grillini.

“Si tratta di un lavoro di squadra, che ha consentito la costruzione di una tabella oraria e l’individuazione di un percorso che oltre a servire diversi punti nella zona di Santa Lucia fungerà da collegamento con il borgo, la piazza, la stazione dei treni, l’ospedale, la piscina e il centro sportivo della Graziola. Si tratta di una risposta concreta alla richiesta di una comunità che ha saputo, in gruppo e con grande spirito di collaborazione, contribuire alla costruzione di un progetto che andrà a favorire l’intera cittadinanza”.