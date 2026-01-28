I dipendenti sono il vero motore dell’azienda che mette in movimento i servizi, le competenze e le relazioni. Prendersi cura di questo motore significa investire nella qualità del lavoro, nel clima interno e nella capacità dell’azienda di guardare al futuro.

È da questa consapevolezza che Start Romagna, dalla scorsa estate, ha attivato lo Sportello di Ascolto e, sulla base dei buoni riscontri ottenuti dall’iniziativa, ne ha recentemente predisposto la proroga fino a luglio.

L’iniziativa, in particolare, offre uno spazio riservato e protetto dedicato alle dipendenti e ai dipendenti che vivono momenti di complessità personale o professionale e desiderano ritrovare chiarezza ed equilibrio. Le situazioni affrontate possono riguardare la sfera privata, come fasi di cambiamento o difficoltà momentanee, oppure la dimensione lavorativa, legata all’attività quotidiana, alla soddisfazione professionale o alle relazioni con colleghi e responsabili.

Attraverso una consulenza individuale, il servizio accompagna le persone a focalizzare esigenze, priorità e possibili soluzioni, contribuendo al miglioramento del benessere personale e del clima aziendale.

La riservatezza rappresenta uno degli elementi fondanti del servizio. Ogni dipendente, infatti, può contattare direttamente il Counselor incaricato dall’azienda, concordando un primo incontro della durata di circa un’ora, da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro. Il percorso si basa sulla creazione di un rapporto di fiducia, orientato all’ascolto e al supporto nelle dinamiche lavorative ed extra-lavorative.

Questa misura mentale si inserisce in una visione più ampia promossa da Start che vede le persone al centro delle scelte aziendali. In questa direzione va anche il recente accordo aziendale entrato in vigore il 1° dicembre 2025 che ha visto l’introduzione di misure orientate alla solidarietà e al miglior equilibrio tra vita privata e professionale, come le ferie solidali, una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei riposi e integrazioni economiche.

“Stiamo lavorando a numerose azioni per migliorare il welfare e il clima interno, con l’obiettivo di rendere START un’azienda sempre più attrattiva, nella quale si lavora bene e con soddisfazione – è il commento del Presidente, Andrea Corsini -. Lo Sportello di Ascolto si inserisce in una visione che riconosce il benessere come leva strategica per la crescita delle persone e dell’organizzazione nel suo insieme. Un percorso strutturato, fatto di investimenti e azioni concrete, che nei prossimi mesi sarà ulteriormente sviluppato con nuove iniziative già in fase di definizione”.