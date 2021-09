Domenica 5 settembre alle 11 a Lugo, presso la sede del Moto Club “Francesco Baracca” di Via Lunga Inferiore 3, l’omonima associazione organizza il Memorial Mario Cassigoli, in onore dello storico presidente dell’associazione, venuto a mancare improvvisamente lo scorso 26 gennaio.

Alle 11.30, dalla sede del club ci si sposterà al cimitero della città, per deporre un ricordo presso la tomba di Mario. L’evento si concluderà con un pranzo sociale presso la sede del Moto Club in Via Lunga.

Mario Cassigoli industriale di successo nel campo della lavorazione delle piume e confezionamento di capi di abbigliamento imbottiti, per alcuni decenni è stato l’amato presidente del Moto Club Francesco Baracca, contribuendo alla sua crescita e portandolo agli attuali alti livelli. Tutti gli sportivi lughesi amanti del motociclismo lo hanno conosciuto, sempre presente, anche quando c’era da lavorare e sempre e vicino a tutti i piloti e al personale. Domenica verrà ricordato l’uomo, l’amico, il presidente con questa manifestazione di gruppo, così come lui avrebbe desiderato.