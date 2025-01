Giovedì 9 gennaio, presso la sede della Confartigianato della Provincia di Ravenna, le associazioni dell’artigianato e della Piccola e Media impresa, Confartigianato e CNA si sono confrontate e hanno posto all’attenzione dell’amministrazione una serie di temi fondamentali per il futuro del territorio.

In particolare, i gruppi dirigenti delle due Associazioni hanno sottolineato l’importanza di proseguire con le politiche di sostegno alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità e l’innovazione e si lavori per realizzare una semplificazione normativa. Regole più semplici e trasparenti riducono infatti le incertezze e favoriscono un rapporto più fluido tra pubblico e privato, incoraggiando gli investimenti e riducendo i costi.

Sono stati approfonditi inoltre i temi legati alle aree artigianali/industriali, alle ZLS e alla conseguente necessità di uno stretto coordinamento fra l’Amministrazione comunale e Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale.

L’attenzione alla prevenzione degli eventi calamitosi e la messa in sicurezza del territorio rappresenta inoltre una priorità, alla luce del verificarsi di eventi estremi sempre più ricorrenti. Per questo sono stati approfonditi i temi inerenti a questo aspetto con particolare riferimento alla servitù di allagamento. Infine CNA e Confartigianato hanno sottolineato la necessità di prevedere congrue dotazioni di parcheggi per mezzi pesanti e servizi per gli autotrasportatori nelle nuove espansioni, visto il potenziale sviluppo della logistica legata agli investimenti portuali.

Sono alcuni dei temi prioritari con cui si è aperto il confronto per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio. Un’interlocuzione fra Confartigianato, CNA e Amministrazione comunale che rimane aperta al confronto per dare voce alle esigenze delle piccole e medie imprese e costruire un futuro condiviso e sostenibile per il nostro territorio.

“Ringrazio sentitamente CNA e Confartigianato per aver organizzato questo momento di confronto sul PUG che ritengo prezioso per raggiungere la più ampia diffusione del nuovo strumento, consentendo di promuovere la massima partecipazione di tutti al nuovo piano” ha sottolineato l’Assessora Federica Del Conte.