L’Amministrazione Comunale, il Comitato per il Niballo e tutto il mondo del Palio partecipano con sommo dispiacere la scomparsa della Prof.ssa Franca Pozzi, membro storico della Deputazione per il Niballo.

Franca Pozzi è stata un importante punto di riferimento per il Palio all’interno della Deputazione, di cui è stata esponente dal 2014 al 2022, dedicando anni di studio e impegno per la manifestazione di rievocazione storica faentina. Ha contribuito attivamente al rispetto della storicità assoluta, dimostrando sempre grande disponibilità ad ascoltare dubbi e richieste ricevute negli anni. Il funerale si svolgerà sabato mattina alle 9.30 alla Chiesa di San Giuseppe a Faenza.

Tutto il mondo del Palio esprime le più sincere condoglianze alla famiglia per questa grande perdita.

La Deputazione per il Niballo è il comitato scientifico di riferimento dell’amministrazione comunale per quanto riguarda gli aspetti storici, culturali e promozionali del Niballo. Ad essa spetta il compito di valorizzare la ricerca storica delle antiche tradizioni cittadine, prevalentemente, ma non solo, riferite alle attività cavalleresche e rionali, in tutti gli aspetti culturali, civili, militari, religiosi e di vita quotidiana, anche ricorrendo a collaborazioni con studiosi e/o ricercatori. Inoltre, la Deputazione presenzia alla sfilata del Palio attribuendo il premio del liocorno in ceramica alla migliore figura femminile (ora premio alla migliore dama) e il premio in ceramica al miglior figurante. La Deputazione sceglie l’artista che disegna il drappo del Niballo e autorizza le proposte di nuovi costumi e i disegni di nuove bandiere da parte dei Rioni e del Gruppo Municipale.