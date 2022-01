È scomparso all’età di 65 anni, per complicanze legate al coronavirus, Fabio Bruna ex calciatore del Ravenna Calcio, in serie C e in serie D, autista in pensione dell’ex Azienda Trasporti e Mobilità, ma soprattutto allenatore molto conosciuto e rispettato nel settore giovanile del pallone. Arrivato a Ravenna per il calcio, Bruna non aveva più lasciato la città. Nonostante fosse in pensione, aiutava la figlia Elena, titolare di una nota attività del territorio. Ma soprattutto aveva continuato a rimanere all’interno del mondo del pallone, aiutando molti giovani a crescere, non solo con la palla fra i piedi. Per molti ragazzi ravennati era quello che di solito viene definito un “secondo padre”, un riferimento anche una volta cresciuti, cambiata la categoria sportiva di riferimento.