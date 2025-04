“Una delegazione di Forza Italia composta dal Segretario Provinciale Fabrizio Dore, dalla Candidata Vice Sindaco Avv. Eleonora Zanolli, dal Capogruppo in Consiglio comunale a Ravenna Avv. Alberto Ancarani, dal Consigliere Provinciale Vincenzo Minardi e dal Segretario Provinciale di Forza Italia Giovani Edoardo Ricci ha incontrato, a margine dell’inaugurazione di OMC, il ministro per l’Ambiente e l’Energia Gilberto Pichetto Fratin, esponente di spicco di Forza Italia. Il Ministro si è poi intrattenuto con Nicola Grandi, Candidato Sindaco della coalizione di centrodestra col quale non ha escluso un suo ulteriore passaggio a Ravenna nella parte finale della campagna elettorale amministrativa.”