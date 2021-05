Il ministro Patrizio Bianchi ha inaugurato il Museo Dante. Dopo l’anteprima nella giornata di venerdì, il taglio ufficiale del museo dedicato al Sommo Poeta è avvenuto sabato 15 maggio alla presenza delle autorità civili e religiose. Accompagnato dall’assessore regionale Mauro Felicori, dal sindaco Michele de Pascale e dall’assessora Elsa Signorino, dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri, e dal ministro provinciale della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova dei frati conventuali frate Roberto Bandinelli, il ministro dell’istruzione ha ricordato l’importanza di Dante per i giovani e per la scuola oggi, l’importanza della lettura ad alta voce della Divina Commedia e la sua attualità in un’Italia oggi definita divisa dalle diseguaglianze.