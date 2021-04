Il ministro del turismo Massimo Garavaglia in visita a Ravenna: confronto sulle riaperture

Il ministro del turismo Massimo Garavaglia in visita a Ravenna. Il viaggio in Romagna del ministro ha toccato sabato mattina il capoluogo bizantino. Dopo un incontro con gli esponenti locali della Lega, Massimo Garavaglia ha visitato i principali monumenti della città e la zona dantesca. Un arrivo ideale per le istituzioni locali e regionali per chiarire diversi punti ancora oscuri sulla ripartenza annunciata dal premier Mario Draghi. Le spiagge riapriranno il 15 maggio, ma è da chiarire cosa potranno fare gli stabilimenti. Il 26 aprile si potrà andare anche a cena al ristorante, ma solo in luoghi all’aperto, logico quindi pensare che anche gli stabilimenti balneari possano tornare ad ospitare clienti la sera. Sui monumenti e i luoghi di cultura sarà necessario un ulteriore confronto. I parchi a tema riapriranno l’1 luglio, ma la Regione Emilia-Romagna vorrebbe anticipare la data. E infine saranno da chiarire tutte le strategie riguardanti gli spostamenti, soprattutto dall’estero