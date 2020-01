Il Ministro De Micheli annuncia 9 milioni per le strade di Ravenna: “Il porto diventi punto di riferimento per l’Europa”

La Ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli è arrivata a Ravenna all’interno della campagna elettorale del centrosinistra in vista del voto di domenica 26 gennaio per l’elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. Il Ministero sarà coinvolto nei lavori di ammodernamento del porto di Ravenna grazie ai fondi stanziati dal Cipe per l’approfondimento del Candiano. Durante le sue visite istituzionali ai vari enti e maestranze ruotanti attorno al porto bizantino, De Micheli ha annunciato anche lo stanziamento di 9 milioni e 400 mila euro per le strade della provincia di Ravenna. Uno stanziamento che spera possa contribuire al rilancio del porto in un’ottica europea