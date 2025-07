Teatri e festival hanno visto diminuite le valutazioni del Ministero. Si tratta di valutazioni importanti, alla base delle quali vengono erogati i finanziamenti per lo spettacolo dal vivo o per le rassegne. Particolarmente penalizzate le realtà che hanno indirizzato il loro operato verso la sperimentazione. Nei giorni scorsi, l’ex assessore alla Cultura Davide Cassani, membro della Commissione consultiva nazionale per il Ministero, si era dimesso dal proprio ruolo, insieme a Carmelo Grassi e Angelo Pastore, proprio in polemica con la decisione del governo.

Oggi le valutazioni sono state pubblicate ed è arrivata, via Facebook, la reazione del presidente della Regione Michele de Pascale:

“I teatri sono un presidio di libertà e di cultura per le cittadine e per i cittadini, luoghi che andrebbero sostenuti e rafforzati. I festival e gli spettacoli da vivo in cui crescono innovazione, creatività e ricerca sono stati capaci nel corso del tempo di costruire e rafforzare il proprio ruolo sulla scena contemporanea e di valorizzare i territori che li ospitano.