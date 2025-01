Si informa che, a seguito di nuove disposizioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono state ridefinite le date per presentare le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026.

La decisione, che modifica quanto precedentemente comunicato, pubblicato e affisso, è stata presa dal Ministero per consentire alle scuole di intensificare le attività di orientamento e offrire alle famiglie un periodo più ampio per effettuare una scelta consapevole.

Le iscrizioni potranno essere presentate, secondo le modalità previste, a partire dalle ore 8 di martedì 21 gennaio 2025 fino alle ore 20 di lunedì 10 febbraio 2025.