Il MIC prepara un intenso 2020: Argillà e le mostre di Alfonso Leoni, Premio Faenza, Oriente, Egitto e design

Dopo i successi del 2019, contraddistinto in particolare dalla mostra di Miquel Barcelò e su Picasso, il 2020 del Museo Internazionale delle Ceramiche punta ad essere un anno “a bocca aperta” per riprendere la definizione che la Guida dell’Emilia-Romagna della Lonely Planet ha fatto della massima istituzione culturale manfreda. I principali eventi saranno la nuova edizione del Premio Faenza, la 61esima edizione dell’importante concorso dedicato alla ceramica d’arte contemporanea, e, a settembre, Argillà, la mostra mercato organizzata in collaborazione con il Comune. Ad aprire l’anno sarà la nuova sezione permanente dedicata ad Oriente e all’Egitto, poi, nel corso dei mesi, si susseguiranno mostre ed eventi dedicati a Giorgio Levi, al design, al contemporaneo, all’artigianato ceramico e a Alfonso Leoni, artista faentino che ha attraversato ceramica, pittura, grafica e collage