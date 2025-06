Il MIC di Faenza aderisce alla campagna di alla campagna R1PUD1A promossa da EMERGENCY che coniuga uno dei termini più rappresentativi del dettato costituzionale “L’Italia ripudia la guerra”, con il numero 11, a richiamare l’articolo della Costituzione.

“Siamo profondamente convinti che in questo momento sia fondamentale il ruolo della cultura, ispiratrice e custode della coscienza civile e del sentire popolare, punto di riferimento per la cittadinanza e la comunità. – scrive Emergency – I musei comunali presenti sul territorio italiano rappresentano i presidi democratici e culturali di primo accesso per la popolazione. Luoghi dove i cittadini di diverse età, sesso, religioni, orientamenti politici e opinioni possono incontrarsi. Punti di riferimento autorevoli per le scuole, le istituzioni”.

Il MIC oltre ad affiggere lo striscione R1PUD1A nel cortile del Museo dedica il 13 giugno alle ore 17:00 una visita guidata dedicata alla storia del Museo che è stato vittima della guerra durante i bombardamenti del 13 maggio del 1944.

Il racconto inizia nella sezione “1908-1952. A ricordo di un’impresa di sogno”. Si ripercorrono le vicende che portarono alla fondazione del Museo e al suo sviluppo fino alle drammatiche distruzioni della seconda guerra mondiale e alla rapida ricostruzione del dopo guerra che si concluse nel 1952. Furono anni di attività febbrile, animati dalla grande figura dell’allora direttore Gaetano Ballardini che seppe concretizzare un articolato progetto di Museo comprendente le collezioni, la biblioteca e la Scuola. Si prosegue con le opere di Picasso, al quale furono indirizzate lettere accorate di Ballardini, che portarono alla donazione di 5 sculture. La visita comprende diverse opere collegate per storia e tematiche alle vicende belliche.

A seguire proiezione in Sala Conferenze del video “365 giorni” realizzato per EMERGENCY dall’Agenzia pubblicitaria Ogilvy.

Incluso aperitivo con calice di vino.

L’ingresso alla visita è di 9 euro. L’incasso sarà devoluto ad Emergency.

Prenotazione e informazioni: 0546697311, info@micfaenza.org