Martedì 3 giugno, alle ore 11, le classi 3ªBG, 3ªDG, 4ªCG e 5ªCG dell’Istituto Professionale Persolino Strocchi del corso di Design della comunicazione visiva e pubblicitaria di Faenza saranno al MIC di Faenza per la premiazione ufficiale degli studenti vincitori di tre borse di studio – assegnate dalla Fondazione MIC Faenza – al miglior progetto per la realizzazione di un logo del “Laboratorio Giocare con la Ceramica” del MIC Faenza, di un manifesto pubblicitario e di una campagna promozionale finalizzata ai social.

Il progetto didattico ha impegnato gli studenti per tutto per l’anno scolastico 2024/2025 in diverse fasi di lavorazione che hanno portato le varie classi a collaborare tra di loro in una virtuosa collaborazione tra scuola e mondo del lavoro.

Gli elaborati più meritevoli sono stati selezionati e messi in mostra lungo il corridoio della Sala delle Classiche in una esposizione che rimarrà visibile fino al 22 giugno 2025.

“Le classi terze si sono dedicate alla progettazione di un nuovo marchio per il MIC, partendo da un approccio fortemente ispirato alla didattica museale. – commentano le docenti Antonella Prencipe e Veronica Tierri della Scuola Strocchi – Il punto di partenza sono stati i lavori dei ragazzi, che hanno suggerito una linea visiva giocosa, immediata e simbolica. Tra le proposte più significative, quella del camaleonte – un animale capace di cambiare colore e adattarsi. Grazie a un corso specifico hanno anche potuto lavorare all’animazione dello stesso. La classe quarta ha invece curato la progettazione del manifesto promozionale. Un lavoro che ha richiesto attenzione all’impatto visivo, alla sintesi dei messaggi e alla coerenza con l’identità visiva del museo. Gli studenti hanno lavorato sul concetto di ceramica come linguaggio universale, capace di parlare a pubblici diversi attraverso forme, colori e storie. Infine, la classe quinta ha sviluppato il progetto più contemporaneo: la creazione e la gestione della pagina social dedicata al museo. I ragazzi hanno studiato le strategie di comunicazione digitale, elaborando contenuti visivi e testuali per raccontare il MIC in modo dinamico e accessibile, con l’obiettivo di coinvolgere soprattutto il pubblico giovane. Il progetto è stato un bell’esempio di sinergia tra scuola e istituzione culturale, in cui la formazione incontra la realtà, e i ragazzi diventano parte attiva della valorizzazione del patrimonio artistico locale”.