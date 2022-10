Così come si avvicendano le stagioni, altrettanto fa Il Mercatino da Forte dei Marmi che, puntale, torna là dove lo aspettano consorzi amici e clienti affezionati.

Domenica 23 ottobre, quello che sempre più persone definiscono “Non il solito Mercato” torna nella Darsena di Ravenna.

Anche questa volta, su invito del Consorzio “Il Mercato” di Ravenna impegnato a valorizzare “L’eccellenza di Romagna” e, per l’occasione, anche quelle toscane.

Appuntamento, quindi, dalle 8.00 alle 19.00, per una domenica di shopping e di svago. Oltre all’offerta commerciale di alta qualità a prezzi competitivi, Il Mercatino da Forte dei Marmi viene vissuto dalle persone come una esperienza collettiva appagante, fatta di simpatia, leggerezza, ironia.

Nello specifico, poi, come ama ricordare Alessandro Mattei, presidente de Il Mercatino da Forte dei Marmi, “il prodotto è quanto di meglio si possa trovare. Parliamo di articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa”.

Fra questi, la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi e la lingerie. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.

Domenica 23 ottobre, torna a Ravenna Il Mercatino da Forte dei Marmi: non il solito mercato!