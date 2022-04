Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la prima manifestazione turistica del territorio faentino e dell’Unione Romagna Faentina, sugli scudi a livello nazionale e regionale vince il bando di Ginger, i due bandi del Nuovo Imaie e il bando per il docufilm sui 25 anni del MEI. Un grande riconocsimento per una delle piu’ importanti e storiche manifestazioni di musica indipendente d’Italia che ha fatto conoscere Faenza in Italia e nel Mondo a tutte le giovani generazioni .

Ginger Crowdfunding Segnala oggi che il progetto IL MEI PER LA MUSICA DI BASE A FAENZA CON LA CASA DELLA MUSICA è stato selezionato e potrà quindi partecipare al percorso di formazione intensivo al crowdfunding e lanciare la sua campagna di raccolta fondi con il supporto de LA BCC.

Vincono il bando nazionale del Nuovo Imaie Mei Superstage e Faenza Rock

E’ uscita ieri la graduatoria sui Premi e Concorsi del Nuovo Imaie, l’Istituto Nazionale di tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori e che raccoglile le risorse dei diritti per Cantanti, Musicisti, Dj, Speaker e tutti coloro che suonano e cantano e si esibiscono con la musica nei progetti discografici e sui palchi dal vivo , uno dei massimi istituti di raccolta di diritti insieme alla Siae.

Su 39 Premi e Concorsi che hanno vinto la selezione e sono entrati in graduatoria meritevoli di un riconoscimento e di una borsa musicale per l’artista vincitore che potra’ cosi lavorare a un tour vi sono ben due contest faentini: Faenza Rock a cura dell’Associazione Rumore di Fondo , la storica rassegna giunta alla sua 35 esima edizione che valorizza i giovani artisti e le band di Faenza e dell’Unione Romagna Faentina e che ha visto un vero e proprio boom di presenze nell’ultima edizione, ha ottenuto tale riconoscimento insieme al contest MEI Superstage, il contest del Meeting delle Etichette Indipendenti, che ogni anno valorizza i giovani artisti e band emergenti da tutta Italia, con iscrizioni e adesioni di partecipanti da record, tutti e due operanti presso la Casa della Musica del Comune di Faenza.

Un grande risultato che conferma Faenza come grande Citta’ della Musica riconosciuta a livello nazionale sia per il suo lavoro di scouting sul territorio che ha visto lanciare dai palchi di Faenza Rock artisti che poi sono arrivati sul proscenio nazionale e sia per il suo grande lavoro di scouting su tutto il territorio nazionale che l’ha visto proporre artisti e band vincitrici che poi sono arrivate ai vertici della nuova musica italiana.

Un lavoro che merita di essere premiato mentre si sta lavorando positivamente con il Comune di Faenza al rinnovo della convenzione, scaduta al 31 dicembre 2021, di respiro quadriennale fino al 2025 per tutto questo settore che merita di essere sostenuto tutto l’anno, soprattutto dopo due anni di stop , che porta benefici a tutto il territorio faentino a tutti i livelli: culturale, musicale, sociale, aggregativo, giovanile, economico e turistico.

Ora ci si mettera’ al lavoro per lavorare ai tour degli artisti vincitori portandoli in giro per l’Italia, grazie a questa doppia vittoria, e portando come avviene da oltre 25 anni il nome di Faenza abbinato alla Musica in tutto il Paese.