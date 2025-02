Oggi a Sanremo lo staff del Meeting delle Etichette Indipendenti composto da Gabriele Lobascio, social media manager del Mei, Fabio Gallo, ufficio promo radio e tv del Mei, e Marco Mori, responsabile staff backstage del Mei, ha consegnato a Lucio Corsi, gia’ premiato ai primi passi al Mei-Millenials nel 2017 come miglior artista emergente dell’anno e al Mei 2023 con un gran concerto in Piazza del Popolo a Faenza cone miglior artista indipendente dell’anno, quale Miglior Artista Indipendente al Festival di Sanremo 2025 grazie al brano Volevo essere un Duro, un vero inno cantautorale giovanile, e allo straordinario duetto con Topo Gigio, Lucio Corsi felice per il riconoscimento ha dichiarato che “spero di poter tornare anche quest’anno al MEI di Faenza dove ho trovato sempre un grande e costante supporto fin dai primi passi”. “Ce lo auguriamo anche noi lieti come MEI di avere contribuito a sostenere ancora una volta l’innovazione nel settore musicake italiano portando nuovo modelli musicali di grande qualita’ come quello di Lucio Corsi” dichiara Giordano Sangiorgi, patrin del MEI, gia al lavoro per l’edizione dei 30 anni del Mei a Faenza dal 3 al 5 ottobre.