Il Mausoleo di Teodorico non sarà ripulito: “Patina coerente con il carattere di opera storica”

Il Mausoleo di Teodorico non sarà ripulito. La richiesta era arrivata da Lista per Ravenna, dal capogruppo Alvaro Ancisi, che aveva avanzato la proposta di riportare il monumento al bianco splendente.

Il mausoleo è tra i più rappresentativi e più visitati monumenti di Ravenna. È la più celebre opera funeraria realizzata dagli Ostrogoti in Italia. Venne costruito nel 520 d.C., utilizzando la pietra d’Aurisina, il cui bianco splendente era visibile dalla spiaggia, secondo le cronache di quel tempo.

Un bianco che però, a causa delle intemperie, è diventato presto sempre più scuro.