Una pesante caduta nel derby per il Faenza sconfitto 0-4 a Massa Lombarda.

La squadra padrona di casa di mister Bamonte ha messo subito una ipoteca sul successo con il doppio vantaggio nel primo quarto d’ora, poi ha rimpinguato il bottino nella ripresa.

Al 7’ il Massa Lombarda passa. Su un rilancio si muovono bene gli attaccanti massesi con Fabretti a porgere una palla d’oro a Simone che, lasciato colpevolmente solo davanti a Ruffilli, non ha difficoltà a batterlo con un destro sul primo palo a pochi passi dalla porta. 1-0

Appena nove minuti dopo e il Massa Lombarda raddoppia. Punizione dalla trequarti con lungo spiovente di Fabretti verso l’area dove Hysa colpisce di testa, la palla attraversa tutta l’area e trova ancora solo Simone a insaccare da due passi 2-0

La botta è pesante per il Faenza che prova a reagire e costruisce due occasioni, ma senza fortuna. Prima è Grazhdani a colpire di testa su cross di Gimelli, ma il pallone è bloccato a terra sulla linea da Lusa. Poi a seguito di una mischia in area, la sfera arriva a Borini che tira di poco alto.

Nella ripresa il Massa Lombarda controlla senza problemi e già all’ottavo fa tris con Zannoni che al volo mette in rete di sinistro sfruttando il traversone preciso di Fabretti. 3-0

Ci prova il Faenza con un diagonale di Emiliani e un tiro dalla distanza di Zani, ma senza effetto.

All’ultimo minuto di gioco arriva il sigillo di Lombardiche in azione individuale, parte in contropiede dalla sua metà campo arriva indisturbato nell’area manfreda dove salta Brusi e supera Ruffilli con un pallonetto 4-0

Il Massa Lombarda festeggia la salvezza quasi raggiunta, mentre il Faenza che ha interrotto in modo traumatico la serie positiva, ha ora 20 giorni per ricaricare energie per la decisiva gara con la Reno, domenica 27 aprile (ore 16.30) allo stadio “Bruno Neri” e migliorare la posizione per i playout.

Il campionato si ferma infatti per il trofeo delle Regioni, con le rappresentative e per le festività di Pasqua. Sarà la penultima partita prima di quella del 4 maggio a Budrio sul campo della capolista Mezzolara.

Massa Lombarda – Faenza 4–0

Massa Lombarda: Lusa, Braccioli, Morara, Bilali (29’ st Faccani), Hysa, Raccagni (21’ st Cortesi), Simone (25’ st Lombardi), L.Albonetti (21’ st Galanti), Zannoni (30’ st Mi. Massueme) , Magri, Fabretti. A disposizione: Sanarelli, Ben Salem, Battiloro. All. Bamonte

Faenza: Ruffilli, Tuzio (21’ st Emiliani), Gimelli, Borini, Brusi, M.Albonetti, Marocchi (35’ st Signore), Bertoni (25’ st Caroli), Grazhdani, Gjordumi, Zani (43’ st Strada). A disposizione: D. Fabbri, Karaj, Malavolti, Dardi, Cavolini. All. Cavina

Arbitro: Tinetti di Ivrea – assistenti: Fini di Finale Emilia e Proetto di Cesena

Reti: 7’ e 16’ pt Simone, 8’ st Zannoni, 45’ st Lombardi

Ammoniti: Bilali; Gjordumi