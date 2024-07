Il MAR per tutti non è solo un semplice slogan ma è un valore fondamentale intorno al quale il museo sta sviluppando la sua attività. In quest’ottica, in collaborazione con ENS Regione Emilia – Romagna, e in particolare con la Sezione Provinciale ENS Ravenna, sabato 27 luglio alle ore 17 il museo propone una visita guidata in Lingua dei Segni Italiana (LIS) alla mostra Coconino Freedom.

La visita guidata è condotta da un esperto museale del MAR in italiano con interprete LIS.

Prenotazioni visita (fino ad esaurimento posti): ravenna@ens.it / 338 2295138