Il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna annuncia con grande soddisfazione di aver ottenuto il contributo previsto dal bando della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione di Giunta regionale n. 951 del 16/06/2025) per il progetto “La Gipsoteca della città”.

L’intervento, della durata biennale (01/07/2025 – 15/12/2026), ha un costo complessivo di € 70.000,00, di cui € 50.000,00 finanziati dalla Regione e i restanti € 20.000,00 a carico del Comune di Ravenna. Il progetto beneficia anche del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (ERDF).

“Ancora una volta il MAR – afferma Fabio Sbaraglia, Assessore alla Cultura e al Mosaico del Comune di Ravenna – si aggiudica un finanziamento importante, il massimo contributo assegnabile, per progetti di rifunzionalizzazione degli spazi e valorizzazione del suo patrimonio artistico. La Gipsoteca sarà destinataria degli interventi previsti dando seguito al un percorso avviato nel corso di questi anni con i primi restauri.”

Il progetto prevede il riordinamento e il nuovo allestimento delle sculture in gesso custodite al MAR, provenienti dalla storica Galleria dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, fondata nel 1828. La collezione, che include modelli canoviani e opere di eredità classica greco-romana, costituisce un importante strumento per la comprensione dell’Ottocento e della trasmissione artistica in Europa. L’iniziativa completa la campagna di restauro avviata nel 2024, che ha interessato circa quaranta sculture, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti e la Soprintendenza per i beni culturali di Ravenna.

Il finanziamento consentirà di trasformare lo spazio espositivo in un luogo pienamente accessibile e inclusivo, grazie all’implementazione di:

Tecnologia inclusiva : audio-videoguide in LIS (Lingua dei Segni Italiana), audio e sottotitoli, integrate nell’app del museo.

: audio-videoguide in LIS (Lingua dei Segni Italiana), audio e sottotitoli, integrate nell’app del museo. Esplorazione digitale : monitor touch screen per ruotare virtualmente le sculture scansionate in 3D e dunque visibili nella loro interezza, in collaborazione con l’ Università di Bologna – Campus di Ravenna / FrameLab .

: monitor touch screen per ruotare virtualmente le sculture scansionate in 3D e dunque visibili nella loro interezza, in collaborazione con l’ . Miglioramenti strutturali: nuove basi, panelli didattici per la comprensione del percorso espositivo e corpi illuminanti specifici per valorizzare le opere.

Il progetto mira a ampliare il pubblico del museo, con particolare attenzione a studenti, persone con disabilità ed anziani, e alla promozione dell’inclusione sociale. Inoltre si inserisce nel percorso di sostenibilità ambientale del MAR, sviluppato con Fondazione Ecosistemi, rispettando i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Il MAR realizzerà inoltre una serie di incontri pubblici per la divulgazione del progetto e del riallestimento e della collezione.

Il progetto si avvale di una forte rete di partenariato che include l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, e l’Università di Bologna – Campus di Ravenna (Dipartimento di beni culturali).