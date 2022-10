Ci stiamo avvicinando all’8 ottobre, data di inizio della VII Biennale di Mosaico Contemporaneo; ad accompagnarci un ricco calendario di inaugurazioni. Anche per questa biennale sono tanti gli eventi che il pubblico potrà seguire negli oltre sessanta spazi espositivi tra monumenti, musei, chiostri, gallerie e luoghi simbolici che ospitano più di cinquanta mostre e allestimenti site specific, non solo a Ravenna, ma anche a Bologna, Faenza, Riccione e Mesola.

Alcune mostre hanno già inaugurato negli scorsi giorni e dal 6 al 10 ottobre tante aperture e novità caratterizzeranno il prossimo week end all’insegna dell’arte e del mosaico.

INAUGURAZIONI / OPENING



giovedì 6 ottobre 2022

17.00

– Nello spazio. Mitsuyasu Hataketa, Caterina Dondi, Tera Drop

Museo Nazionale di Ravenna – Via San Vitale, 17

18.00

– Miszmasz

Chiesa di Santa Maria dell’Angelo – Via Santa Maria dell’Angelo Faenza (RA)

Galleria della Molinella – Voltone della Molinella, 2 Faenza (RA)

19.00

– Traduzioni urbane

Bonobolabo Temporary Gallery – Via degli Ariani, 16a

19.30

– Treasures from the subsidence of the Domus of a Thousand Mosaics

Roberto Beragnoli

MAG Magazzeno Art Gallery – Via Mazzini, 35

venerdì 7 ottobre 2022

16.00

– Il Patrimonio di Mosaici del Liceo Artistico di Ravenna

Liceo Artistico P. L. Nervi – G. Severini – Via Pietro Alighieri, 8

17.30

– Prodigy Kid. Francesco Cavaliere – Leonardo Pivi

MAR- Museo d’Arte della città di Ravenna – Via di Roma, 13

18.30 e 21.00

– Eidolon. Osservatorio primo area Sagittaria – Performance

MAR- Museo d’Arte della città di Ravenna – Via di Roma, 13

sabato 8 ottobre 2022

10.00

– Il Nuovo nella tradizione. Mosaici delle Scuole d’Arte di Ravenna

– Mosaic for Afghan Woman: Hanging by Thread – Un Mosaico per le donne Afgane: Appese a un filo

Liceo artistico Nervi – Severini / Ex Chiesa di Santa Maria delle Croci via Tombesi dall’Ova, 14

11.00

– La Commedia in Bottega – Beatrice racconta Dante

Biblioteca Oriani – Via Corrado Ricci, 26

– Mosaico Temporary Shop. Racconti ravennati

Casa Dante – Via Guido da Polenta, 4

12.00

– Tessere. Il Filo del mosaico

Antichi Chiostri Francescani – Via Dante Alighieri, 2

15.00

– Vibrazioni contemporanee

NiArt Gallery – via Anastagi, 4/6

16.00

– Mosaicista in ammollo – Rossella Baccolini

Laboratorio Dis-Ordine – via d’Azeglio, 42

– Mah Jong – Opera a micromosaico di Yuyu Zhao

Gioielleria Marchegiani – Via Giacomo Matteotti, 11

16.30

– Bodegon de flores

Dimensione Mosaico – Via Pasolini, 19

– “Dolce Mosaico” di Loretta Merenda

Leonardi Dolciumi – Via Matteucci, 5/A

17.00

– LATO Sensu – Declinazioni del mosaico contemporaneo

Biblioteca Classense – Via Baccarini, 3

17.30

– Open studio – Resident Artist Sergio Policicchio

Vibra – Spazio contemporaneo di idee – Via Fantuzzi, 8

– Medusa

Barbara Liverani Studio – Via Girolamo Rossi, 21/a

– Eroi e Dive: incipit

Caffè Letterario – Via A. Diaz, 26

18.00

– Opere dal mondo

– Sergio Cicognani. Pittore del Mosaico

– LATO Sensu – Declinazioni del mosaico contemporaneo

– Oscar Dominguez

Palazzo Rasponi dalle Teste – Piazza Kennedy, 12

19.00

– AIMC in mostra

– Soundcheck

– Ravenna controluce, Mostra di micromosaico

Polo delle Arti – Piazza Kennedy, 7

– Posthistorica. Mostra personale di Lorenzo Scarpellini

MonoGAO21 – Viale G. Alberoni, 5

19.30

– Kopeњa~Radici-Root

Hotel Palazzo Galletti Abbiosi – Via di Roma, 140

– Mood Mosaico

Lab Mosaico – Via di Roma, 40a

20.00

– Sweet Art. Mosaici, quadri e design in cioccolato

Ateier del cioccolata creativo – Via Tombesi dall’Ova, 47

20.30

– Luca Barberini & Somec Biciclette

Super heroes Project Unveiling

MAR- Museo d’Arte della città di Ravenna – Via di Roma, 13

– Paesaggi dell’anima. Mostra personale di Giovanna Galli

Spazio Espositivo Pallavicini 22 Art Gallery – Viale G. Pallavicini, 22

21.00

– What you see is what you see. Opere di Marco De Luca

Laboratorio EmmeDi – Via Salara, 33

21.30

– Takako Hirai NIWA – Giardino

Ordine della Casa Matha – Piazza A. Costa, 3

– MAGMApresenta Spime.IM. ‘ZERO’ A/V Show

MAR- Museo d’Arte della città di Ravenna – Via di Roma, 13

Altre aperture dall’8 ottobre

– Via Portone a Ravenna Museo a cielo aperto. Street Art per Ravenna Capitale del Mosaico

Circolo ricreativo Endas la Gardela – Via Portone, 35

– COPIE DI COPIE

Recupero e restauto di copie storiche di proprietà della Provincia di Ravenna

Palazzo della Provincia – Piazza Caduti per la libertà, 2/4

– TETI BY AKOMENA

Akomena – Via Giuliano Argentario, 3

– Claudia Marinoni – Idiosincrasie – Opere in vetrina

Tagiuri Abbigliamento – Via Cairoli, 10

Boutique Fantasque – Via De Gasperi , 25;

Cristina Rocca – Via Argentario, 11

domenica 9 ottobre 2022

16.00

– Terrabonda, suoni e silenzi. Mostra personale di Oxana Panyushkina

Pixel Mosaici – Via Sin. Canale Molinetto, 181

17.00

– Pattern Land. Mostra personale di Eloisa Gobbo

Villa Santa Maria Foris – Via Giuseppe Pasolini, 61

martedì 11 ottobre 2022

11.30

– Washing Machine Mosaic. Foglietti salvacolore: tessere di relazioni

Mercato Coperto – P.za Andrea Costa, 6

martedì 18 ottobre 2022

17.00

– Micro & Macro, Ravenna da indossare

Battistero degli Ariani – Piazzetta degli Ariani

venerdì 21 ottobre 2022

16.00

– Pane Comune

Polo delle Arti – Piazza Kennedy, 7

18.00

– Tessere i sogni. Mostra personale di Luca Barberini

Il mosaico a Riccione nell’anno del Centenario

Villa Franceschi Riccione – via Gorizia, 2 Riccione (RN)

giovedì 3 novembre 2022

11.00

– Con il mosaico. Contemporaneità a Ravenna e dintorni

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro, 50 Bologna

18.00 e 19.30

– Un quadro di Roberto Magnani e Cacao (repliche il 4 e 5 novembre)

MAR- Museo d’Arte della città di Ravenna – Via di Roma, 13

venerdì 4 novembre 2022

18.00

– Frammenti – Ylenia Roma

Laboratorio Dis-ORDINE – Via M. D’Azeglio, 42

venerdì 11 novembre 2022

16.00

– L’eleganza dell’essere distesi – Performance

Parco della Pace – Via Marzabotto

venerdì 18 novembre 2022

16.00

– Inaugurazione opera a mosaico di Mario Nanni realizzata nel 2019

Accademia di Belle Arti di Ravenna – Via delle Industrie, 76

Mostre già in corso

– Felice Nittolo – DANTE È VIVO

Castello di Mesola – Piazza Santo Spirito, Mesola (FE)

– Pallet – Marco Bravura

Darsena POPUP – via dell’Almagià

– “Our skin Russi” di Racconti Ravennati

Edificio del Centro stampa – Ex anagrafe – Piazza Farini, 20 Russi (RA)

– ALTROVE. Viandanti, pellegrini, sognatori

Chiesa di Santa Maria dell’Angelo – Via Santa Maria dell’Angelo, Faenza (RA)

– Enrica Borghi. Modulare lo scarto

Fondazione Sabe per l’arte – Via G. Pascoli, 31