Il MAR dedica una nuova galleria fotografica a Paolo Roversi

Il Comune di Ravenna, l’Assessorato alla Cultura e il MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna, annunciano l’avvio dei lavori per la realizzazione di una nuova galleria permanente interamente dedicata al maestro Paolo Roversi, uno dei fotografi italiani più influenti e apprezzati a livello internazionale. Un piano ambizioso che celebra l’arte della fotografia e rende omaggio a un grande artista nato proprio a Ravenna.

Il progetto, che vede la collaborazione dello staff del MAR e del Comune di Ravenna insieme a professionisti internazionali, fa seguito alla mostra personale Paolo Roversi – Studio Luce, che il MAR gli ha dedicato nel 2020 – 2021, e si nutre del profondo legame che unisce il fotografo alla sua città natale.

Infatti, dopo la grande mostra tenutasi al MAR, torna al museo Paolo Roversi che ha scelto di offrire permanentemente alla città di Ravenna la visione di una grande parte delle sue fotografie con la realizzazione di una galleria a lui dedicata all’interno degli spazi del Museo d’Arte della città di Ravenna. Come omaggio alla sua città natale un nucleo di più di 100 fotografie di Paolo Roversi entreranno a far parte della collezione museale con un comodato della durata di 12 anni rinnovabile per lo stesso periodo. Le fotografie ripercorrono il lungo lavoro dell’artista e le molte collaborazioni con brand

internazionali di moda.

Il comodato prevede che la direzione artistica della Galleria sia riservata a Paolo Roversi o a persona da lui designata. Le opere verranno esposte secondo un piano tematico di rotazione deciso dal direttore artistico, che garantirà al museo di rinnovare periodicamente la propria offerta espositiva. Al museo è riservato il diritto di esclusiva internazionale all’esposizione permanente delle opere di Roversi, che si dichiara disponibile ad organizzare nel corso degli anni incontri, workshop ed eventi dedicati a studenti e professionisti. L’artista collaborerà inoltre con la direzione del museo per la programmazione di mostre temporanee dedicate alla fotografia.