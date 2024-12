Questo week-end i Ministri Volontari di Scientology di Ravenna si sono recati al ristorante Il Maneggio di Santerno di Ravenna, per aiutare i ristoratori a ripartire in seguito all’alluvione dei mesi scorsi.

I Ministri Volontari hanno rimosso il fango da due aree, una davanti all’ingresso del ristorante e un’altra area dove sono presenti gli animali dell’agriturismo.

Sono state anche ripulite le attrezzature per i cavalli nelle stalle, tavoli ed è stata anche spostata una pavimentazione che purtroppo non era più utilizzabile a causa del fango.

Ma l’area è molto estesa, in quanto si tratta di più di 3 ettari di terreno, per questo i Ministri Volontari di Scientology si sono prenotati per il prossimo week-end per tornare ad aiutare i ristoratori.

Così facendo il ristorante Il Maneggio potrà finire le ristrutturazioni e tornare operativo.

La titolare ha voluto ringraziare i volontari di Scientology, in quanto è rimasta sola per settimane e non sapeva da dove iniziare, avendo l’attività chiusa dal 17 settembre.