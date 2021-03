“Ho ritenuto fosse molto importante realizzare questa composizione musicale in onore dell’Esimio Magistrato Giovanni Falcone facendo partecipare attivamente i maestri dell’Associazione dei Direttori di Coro Italiani (ANDCI). Il significato profondo delle frasi celebri del Magistrato, proposte e cantate in questo brano, doveva essere amplificato dalle numerose “firme musicali” dei Direttori di Coro Italiani, unite l’una all’altra a formare un’unica melodia, segno di un forte sentimento collettivo e universale che Giovanni Falcone chiede ci accompagni sempre nella vita: “contano le azioni non le parole”. Il brano nasce dalla mia richiesta rivolta ai Direttori di Coro di fornirmi le loro “firme musicali” , costituite da 5 note con disegno melodico, ritmico, tempo e tonalità a piacere, oppure da un singolo accordo. Le ho disposte l’una a fianco all’altra in base alla tonalità, tempo e disegno melodico. Ho scelto e inserito alcuni testi celebri di Giovanni Falcone ( era proprio il 23 maggio 2020, giorno dedicato alla sua commemorazione). Infine ho composto le altre parti musicali, sia come sostegno armonico che come melodie dialoganti tra loro e con le “firme dei Direttori di coro”, da cui il titolo Director’s Signatures.”