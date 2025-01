Il capogruppo Marco Neri, in seguito a segnalazioni ricevute dai faentini, al prossimo Consiglio Comunale presenterà 3 interrogazioni relative ad alcune problematiche:

– supporto psicologico nelle scuole;

– sistemi di raffrescamento e impianti fotovoltaici negli asili nido comunali;

– necessità di una farmacia nella zona di via Corbari;

Per quanto riguarda il primo punto, il Movimento 5 Stelle chiede di potenziare lo sportello psicologico in tutte le scuole del territorio. “Tenuto conto che le alunne e gli alunni delle scuole secondarie, sempre più frequentemente, manifestano delle fragilità e dei disagi è essenziale che possano contare su professionisti qualificati che li accompagnino nel loro percorso di crescita e li aiutino a superare le difficoltà”.

La seconda interrogazione riguarda i due asili nido comunali “8 marzo” e “Pepito” che, aperti fino alla fine di luglio e con ripresa delle attività ad inizio settembre, necessitano di un adeguamento climatico degli ambienti in considerazione delle temperature estive sempre più torride. “Infatti, pur tenendo conto del possibile utilizzo degli spazi verdi adiacenti, ci sono pervenute, diverse sollecitazioni da parte di maestre e genitori per migliorare le condizioni di raffrescamento all’interno delle strutture. Va da sé che tale riqualificazione deve essere integrata con interventi di coibentazione ed impianti solari fotovoltaici”.

Sarà infine portata all’attenzione del Consiglio Comunale la richiesta di una farmacia adeguatamente posizionata nella zona di via Corbari, dove il nucleo dei residenti è in gran parte composto da persone con fragilità e che necessitano di terapie croniche e di assistenza farmaceutica regolare. Fra l’altro è in corso una raccolta firme tra i residenti.