Raggiunti i 60 anni di età, il Luogotenente Carica Speciale Gabriele Salute, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, lascia il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri, concludendo una carriera lunga oltre quarant’anni al servizio dello Stato.

Abruzzese d’origine, sposato e padre di una figlia, Salute si è arruolato nell’Arma nel 1984. Dopo aver frequentato il corso di formazione presso le Scuole Sottufficiali di Velletri e Firenze, ha svolto il suo primo incarico alla Stazione Carabinieri di Cesenatico, come sottufficiale in sottordine.

Dal 1988 al 1997 ha prestato servizio presso il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Forlì, per poi essere trasferito alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Forlì, dove ha ricoperto l’incarico di Responsabile fino al 2013, distinguendosi per professionalità ed esperienza investigativa.

Successivamente, dal 2013 al 2022, è stato Comandante della Stazione Carabinieri di Cesenatico, incarico che ha svolto con dedizione e profondo legame con il territorio. Dal febbraio 2022, infine, ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, ruolo ricoperto fino al termine del servizio attivo.

Nel corso della sua lunga carriera, il Luogotenente Salute ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui la Medaglia d’Oro di Lungo Comando e l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, a testimonianza dell’impegno, della competenza e della fedeltà istituzionale dimostrati in oltre quattro decenni nell’Arma dei Carabinieri.

Con il suo congedo, l’Arma saluta un servitore dello Stato che ha rappresentato un punto di riferimento professionale e umano per colleghi e cittadini.