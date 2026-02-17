Il Lions Club Ravenna Host ha consegnato all’Ospedale di Ravenna un nuovo strumento destinato allo screening uditivo neonatale, tecnologia indispensabile per individuare tempestivamente eventuali casi di ipoacusia congenita.

La donazione è stata formalizzata alla presenza della dottoressa Francesca Bravi, Direttrice Sanitaria dell’Ausl Romagna, e del professor Ignacio Javier Fernandez, Direttore del reparto di Otorinolaringoiatria di Ravenna, che hanno espresso apprezzamento per il gesto e per l’attenzione dimostrata verso la salute dei più piccoli.

L’iniziativa rientra in un service promosso dal Club con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione in ambito neonatale, nella convinzione che una diagnosi precoce rappresenti un passaggio cruciale per garantire a ogni bambino le migliori opportunità di sviluppo, comunicazione e inclusione.