Si è svolta nella mattinata di ieri, domenica 19 ottobre, l’iniziativa di pulizia dei giardini Speyer, promossa dal Lions Club Ravenna Dante Alighieri insieme al Leo Club Ravenna, Accademia degli studi di Ravenna, in collaborazione con Cittattiva e con il patrocinio del Comune di Ravenna.

L’attività rientra nel programma di service che il Club porta avanti da anni a sostegno della comunità locale, in collaborazione con le istituzioni cittadine, con l’obiettivo di valorizzare i beni comuni e promuovere il senso civico.

La giornata ha visto la partecipazione di numerosi soci affiancati da un gruppo di bambini e ragazzi fino ai quattordici anni provenienti dall’Accademia degli studi di Ravenna, che ha sede in piazza Baracca, accompagnati dai loro genitori. Tra i presenti anche l’assessore al Verde pubblico e riforestazione Giancarlo Schiano.

Il coinvolgimento dei più giovani ha rappresentato il vero elemento di novità dell’iniziativa: un’occasione per trasmettere il valore del rispetto delle regole, della collaborazione e dell’impegno personale a favore della collettività.

Questa scelta ha voluto sensibilizzare i giovani frequentatori a una forma concreta di rispetto delle regole e delle persone e a comprendere che dedicare parte del proprio tempo libero al servizio degli altri non è tempo sprecato. L’obiettivo è quello di offrire un buon esempio alla comunità, promuovendo un senso di responsabilità condivisa verso la cura e la pulizia degli spazi comuni.