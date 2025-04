Un torneo nel segno del divertimento, dell’aggregazione e della sana competizione. Questo è stato “Calci in primavera”, il torneo di calcio a 7 per squadre Under 10 che il comitato territoriale CSI di Ravenna ha organizzato lo scorso 13 aprile nell’impianto sportivo di Fornace Zarattini, dove sono stati ricavati tre campi di gara.

Sei le formazioni partecipanti, divise in due gironi da tre. Nel gruppo A Cral Mattei, Endas Monti B e Lido Adriano, nel gruppo B Fornace Zarattini, Endas Monti B e Pol. Saline. A. Dopo la prima fase, c’è stato un intergirone al termine del quale le due terze classificate si sono affrontate per il quinto posto, le altre squadre hanno disputato le semifinali incrociate e le relative finali. Il torneo, disturbato dalla pioggia, ha visto il successo dei piccoli calciatori del lido Adriano, che in finale hanno battuto il Cral Mattei, terzo posto per l’Endas Monti A e a seguire Saline, Fornace e Monti B.

Ma più del risultato sul campo, il valore della manifestazione sta soprattutto nello spirito di amicizia e sportività che ha voluto trasmettere. E in quel terzo tempo che si è concretizzato in tarda mattinata con il pranzo che ha radunato nello stesso tavolo i bimbi partecipanti e le loro famiglie e nella condivisione della gioia durante la premiazione finale.

“In questo torneo ho visto bambini bagnati e pieni di fango scendere in campo con una grinta contagiosa – è il commento del presidente del CSI Ravenna Alessandro Bondi che ha effettuato la premiazione – pronti a giocare e divertirsi a dismisura, trasformando ogni goccia d’acqua in un inno alla loro passione per il calcio”.

“Peccato per la pioggia ma è stato comunque un torneo ben riuscito – aggiunge Umberto Leoni, vicepresidente e coordinatore dell’attività sportiva del CSI Ravenna – con il quale abbiamo provato a riproporre un’attività specifica di calcio giovanile, che da tempo mancava. L’entusiasmo dei bambini, il coinvolgimento dei genitori e lo spirito giocoso che sono emersi ci danno la spinta per riproporre non solo questa manifestazione ma anche altri eventi per i più piccoli”.