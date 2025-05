Nella giornata di ieri, lunedì 5 maggio, si è concluso il “Derby di Faenza”, il torneo sportivo tra gli istituti superiori della città. L’evento, promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Faenza, con il coinvolgimento diretto dei rappresentanti degli studenti, si è svolto tra l’impianto del Pala Bubani e lo Stadio Bruno Neri, ospitando gare di basket, pallavolo e calcio, sia maschili che femminili.

Il trofeo è stato vinto dal Liceo Torricelli-Ballardini, che si è distinto per la qualità delle proprie squadre e l’impegno messo in campo. Le competizioni maschili (era sufficiente ottenere due vittorie nelle tre discipline) sono state vinte dall’ITIP Bucci, mentre le ragazze del Liceo Torricelli-Ballardini si sono imposte nelle discipline della categoria femminile.

A livello individuale, Rustemaj Dejan, dell’Istituto Oriani, è stato premiato come miglior giocatore (basket), mentre Rachele Scalini si è distinta come miglior giocatrice (calcio). Il riconoscimento per il miglior tifo è andato all’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme.

Il premio Fair Play è invece stato conferito a Diego Bianchedi dell’Istituto Persolino-Strocchi, per lo spirito sportivo e il rispetto dimostrato durante le gare.

La manifestazione si è svolta grazie anche al supporto della sezione faentina dell’Avis, dei volontari della Protezione Civile, della Pubblica Assistenza, del CSI e della Federazione Provinciale di Pallacanestro, che hanno contribuito in modo determinante alla buona riuscita dell’evento.