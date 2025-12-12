Il Consiglio d’Istituto del Liceo Statale “A. Oriani” ha ufficialmente approvato giovedì 11 dicembre con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2026/2027, l’adozione della settimana corta, articolando l’orario delle lezioni su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Questa decisione è il risultato di un ampio e partecipato processo di consultazione che ha coinvolto attivamente tutte le componenti della comunità educante: docenti, studenti, famiglie e personale Ata.

L’adozione della settimana corta non è infatti solo un cambiamento logistico- organizzativo, ma una vera leva strategica per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. Sebbene le ore di lezione complessive rimangano invariate, la loro redistribuzione offre una serie di benefici significativi:

il sabato libero garantisce un riposo prolungato, essenziale per ricaricare le energie fisiche e mentali, combattendo lo stress e prevenendo il burnout scolastico

viene ottimizzata la didattica implementando metodologie innovative come flipped classroom, project-based learning e le attività laboratoriali complesse;questo permette ai docenti di andare ancora di più oltre la lezione frontale, promuovendo l’apprendimento attivo

Inoltre la disponibilità del sabato può essere strategicamente utilizzata per l’organizzazione dello studio e/o per dare maggiore tempo per la vita sociale e familiare; il weekend libero offre agli studenti e alle famiglie un’opportunità unica per dedicarsi a sport, hobby, cultura, volontariato e tempo libero, contribuendo a un miglior equilibrio vita scuola.

La Dirigente Scolastica Aurea Valentini, dichiara “L’approvazione della settimana corta è un segnale forte della volontà del nostro Liceo di evolvere, mettendo al centro il benessere e la crescita formativa completa dei nostri ragazzi. Ringrazio tutte le componenti della comunità per il confronto costruttivo che ha portato a questa scelta, frutto della vera democrazia scolastica.”

Il Liceo Oriani è quindi ormai pronto a inaugurare una nuova fase che coniuga rigore didattico e benessere psicofisico, preparando gli studenti non solo all’Università, ma anche alle sfide del mondo moderno con un approccio rinnovato e più sostenibile.

Queste nuove informazioni saranno presentate negli OPEN DAYS previsti nelle giornate di

SABATO 13 DICEMBRE 2025

SABATO 10 GENNAIO 2026