La Presidente, Lea Gardi, racconta come “L’anno in campagna fosse segnato dai riti legati al ciclo dei lavori: semina, trebbiatura, battitura, vendemmia”.

L’ Associazione anche in questa occasione, per mantenere vivo il rapporto dell’ Uomo con la Terra, la sapienza accumulata di generazione in generazione nel ritmo lento e cadenzato delle stagioni, intende organizzare la Festa di Fine Estate, in occasione dell’ ultimo fine settimana di agosto. L’etimologia del termine “Agosto“ deriva dall’Imperatore Augusto che nel 18 a.C. volle istituire le Ferie Augusti, giorni di riposo e celebrazioni per proseguire le antiche festività legate alla terra e alla chiusura del ciclo agricolo.

Tanti i proverbi e le espressioni popolari legati a questo mese, considerato mese del fuoco e del sole. “Ad agosto, chi non ha raccolto, ha perso”. Questo detto popolare sottolinea l’importanza del raccolto entro questo periodo, con la fine dell’estate che si avvicina. “Ad agosto, il caldo cuoce il grano e la fatica non si sente”. Questa citazione enfatizza le alte temperature e la fatica del lavoro agricolo durante il mese, ma anche la soddisfazione della raccolta.

Il Lavoro dei Contadini, per promuovere territorio, prodotti dell’ enogastronomia, turismo e ospitalità, storia e cultura rurale, coniugandoli con la tradizione, vi aspetta quindi:

Sabato 30 Agosto

AGRITURISMO CASAMERLO

Via Scavignano, 50 – Marzeno – Brisighella (Ra)

Cell. 351 6430709, casamerlo11@gmail.com

Dalle ore 19,00, la pigiatura dell’ uva

Cena con prodotti aziendali, info e prenotazioni Cell. 351 6430709

Domenica 31 Agosto

AGRITURISMO CAMPANACCI

San Mamante S.A. Via Roncona, 5 – Faenza (Ra)

Tel. 0546 642180 cell 348 6082739

Dalle ore 18, Degustazione e vendita dei vini e dei carciofi moretti di nostra produzione, vendita verdure, frutta e lavanda dell’ azienda

ore 20.00, cena con menù della tradizione, € 40 a persona, è necessaria la prenotazione

AZIENDA AGRICOLA LA CASTELLINA

Via Accarisi 20 – Pieve Cesato, Faenza (Ra)

cell 334 1161199, marco@apicolturalacastellina.it

Dante e la Castellina

Dalle 19,30, Apericena del Malorto, con prodotti locali e vini dell’Associazione per la Torre di Oriolo, Lettura del 33° Canto dell’Inferno con Giuseppe Musino, “Pensa, lettor” e musiche con Antonio Amoroso – Storia della Castellina a cura di Sandro Bassi

Per info e prenotazioni, cell. 334 1161199

TENUTA NASANO

Soc. Agricola, Cantina & Agriturismo

Via Rilone 2, loc. Mazzolano – Riolo Terme (Ra)

Tel. e Fax 0546-70715 Cell. 334 9991623 (Stefano)

www.tenutanasano.it – gardi.fabio@libero.it

Dalle 16: – A piedi nudi nell’uva – Degustazione vini dell’azienda – Il percorso del miele con Alvaro

Bartolini – Mostra di quadri con tecnica ad encausto “Sapori e Saperi della Romagna” di Egidio Miserocchi – Luigi Franzoni, curatore di un museo di attrezzi contadini e i giocattoli di una volta – Fabiano Sportelli, ceramiche sonore

Cena in agriturismo: primi patti e piadine farcite accompagnati dai nostri vini