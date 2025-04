Il Lamone alle porte di Faenza dopo l’ultima piena: smottamenti, rifiuti e rispuntano gli orti

Dopo l’ultima piena, la situazione alle porte di Faenza del fiume Lamone, nel quartiere Orto Bertoni, è notevolmente peggiorata. Il fiume ha portato fino in città una grande quantità di rifiuti, per lo più materiale plastico. Le sponde del corso d’acqua, già danneggiate dai gravi eventi atmosferici degli anni precedenti, presentano smottamenti ed erosioni. Un profilo completamente da risagomare. Nella golena c’è però chi ha provato a far ripartire un orto, ma le coltivazioni, dal 2023, non sono più tollerate e già in passato i coltivatori sono stati multati.