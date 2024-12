Il laboratorio per l’innovazione e la sostenibilità di CNA Ravenna premia 10 imprese

Giovedì 5 dicembre si è tenuta la cerimonia di assegnazione del premio dedicato alle imprese che si sono distinte per la capacità di avviare percorsi distintivi in ambito transizione digitale e/o sostenibilità. Una scelta voluta in forte coerenza con le politiche della Comunità Europea che le identifica quali asset chiave per la competitività e lo sviluppo d’impresa. Per le aziende queste indicazioni si traducono nell’introduzione diffusa della tecnologia nei propri processi e/o prodotti e servizi, nella necessità di definire politiche concrete ed integrate in ambito sostenibilità (agite su tutti gli ambiti ESG: Environment, Social, Governance), e nella capacità di ripensare i propri modelli di business in senso assoluto.

L’indagine si è concentrata su tre asset: innovazione, sostenibilità e ricadute economico-finanziarie. Nell’ampio ambito della digitalizzazione, per la prima volta quest’anno, è stato realizzato un focus di approfondimento dedicato all’intelligenza artificiale in virtù della sua affermazione quale potente acceleratore di processo e come una delle leve principali che plasmeranno il futuro del Paese e delle imprese. I risultati delle analisi sono stati diffusi nel corso della serata-evento che ha valorizzato i percorsi compiuti dalle aziende partecipanti.

“Gli incerti scenari che ci troviamo ad affrontare, caratterizzati da trasformazioni dirompenti con impatti profondi che ci coinvolgono a tutti i livelli, richiedono approcci nuovi, volti a riallineare le strategie per la business continuity. Da questa premessa è chiaro come la sfida della competitività su scenari globali si vinca con figure manageriali in grado di gestire, e se possibile anticipare, il cambiamento. La sinergia tra PMI, sostenibilità, innovazione e managerialità rappresenta la chiave attraverso cui il sistema Paese può cavalcare l’onda della trasformazione in atto per riaffermare la propria distintività.” ha affermato Marianna Panebarco, Vicepresidente della CNA Territoriale di Ravenna e Vicepresidente CNA Nazionale.

Le aziende finaliste del Laboratorio per l’Innovazione edizione 2024:

BAM – Faenza

F.LLI MONTANARI – Alfonsine

FAENZA SERVICE – Faenza

MAGIC GEL – Ravenna

OC OPEN CONSULTING – Ravenna

PASTICCERIA CENNI – Faenza

Le aziende premiate:

EUROTECNO – Faenza

OCM CLIMA – Fusignano

PEER NETWORK – Ravenna

TECNOGAS – Ravenna