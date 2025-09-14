“Grande entusiasmo e una folta rappresentanza dalla provincia di Ravenna hanno caratterizzato lo stage internazionale di Judo ospitato nei giorni scorsi a Rimini, che ha visto come protagonista Haga Ryunosuke, campione olimpico e figura di riferimento del judo mondiale.

In evidenza la giovane promessa Asia Gianese, portacolori dell’Alfonsine JDK, seguita dall’Insegnante Tecnico Federale Tiberio Montanari.

Nutrita la delegazione del Centro Sportivo Village Ravenna, sotto la direzione tecnica del maestro Nicola Marzucco, con gli agonisti:

Kevin Canale, Diego Tufariello, Martina Conficconi, Omar Dammak, Davide Tufariello, Francesco Visani e Daniele Capodieci.

Non meno significativa la presenza del Team Romagna Judo di Lugo, guidato dal Tecnico Federale Danilo Naldi, appena rientrato dal Centro Olimpico dopo aver completato il corso di Istruttore Federale. Con lui gli atleti: Noemi Giuliano, Nicolò Anconelli, Massimo Casella, Aya Harraz, Riccardo Casella, Adam Harraz, Luca De Matteos, Vincenzo Ancona e Isabelle Ancona.

L’iniziativa, patrocinata dal Comitato Regionale FIJLKAM Emilia-Romagna, ha rappresentato un’importante occasione di formazione e confronto con uno dei più grandi interpreti del judo internazionale.

“La partecipazione corale e qualificata dei nostri atleti – sottolinea la Delegazione Provinciale – conferma l’energia, la crescita e l’unità del judo ravennate, che si distingue sempre più nei grandi eventi di carattere tecnico e formativo”.

Il judo della provincia di Ravenna continua dunque a crescere, puntando sui giovani talenti che rappresentano il futuro di questa disciplina e del territorio.”