Venerdì 29 luglio il Gruppo Sportivo della Polizia Locale URF scenderà in campo per una partita di calcetto contro una rappresentativa di agenti di Scotland Yard. La sfida si svolgerà nel campo di calcio a cinque del Wellington Barracks di Londra – la caserma delle guardie reali – e sarà preceduta dall’esibizione dello sbandieratore del Borgo Durbecco di Faenza Ivan Samorì, in quanto membro attivo dell’associazione IPA (International Police Association).

La visita londinese si inserisce in un programma di gemellaggi tra componenti dell’IPA, un organismo apolitico – presente in ben 65 Stati sparsi nel mondo – che si propone di avvicinare gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia, sia in servizio sia in pensione, attraverso manifestazioni di vario genere.

Un precedente gemellaggio IPA con Londra risale al 1980, quando alcuni membri della Polizia Municipale di Faenza fecero visita ai colleghi di Scotland Yard, portando in dono un piatto di ceramica faentina.