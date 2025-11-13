Si è svolta oggi la visita istituzionale del Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna, C.V. (CP) Maurizio Tattoli, presso la sede del Gruppo Setramar. Nel corso dell’incontro è stato presentato il management del gruppo e si è rinnovato il clima di collaborazione e sintonia tra l’Autorità Marittima e l’Autorità Portuale di Ravenna, elementi fondamentali per lo sviluppo del sistema portuale.

Il Gruppo Setramar ha espresso grande soddisfazione per la recente ordinanza sui pescaggi del porto, considerata un primo passo concreto di un percorso strategico volto a rafforzare la competitività dell’azienda sui mercati internazionali. Durante l’incontro è stata inoltre ribadita la piena collaborazione sui temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, obiettivi condivisi con l’Autorità Marittima.

Carlo Merli, Amministratore Delegato del Gruppo Setramar ha commentato: “Accogliamo con grande apprezzamento l’impegno e la disponibilità mostrati dalla Capitaneria di Porto e dall’Autorità Portuale di Ravenna nel capire e risolvere alcuni dei nodi più urgenti per lo sviluppo del porto di Ravenna e del suo hinterland. La recente ordinanza sui pescaggi segna, per noi così come per altre imprese che beneficiano del porto, un risultato importante per tutto il comparto e rappresenta la base per proseguire insieme in un percorso di crescita sostenibile e competitiva, nel segno della massima collaborazione.”